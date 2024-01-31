Пентагон: Питання повернення Туреччини до програми F-35 наразі не стоїть

У Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер на брифінгу.

Так він прокоментував заяву заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, яка допустила повернення Туреччини до програми F-35.

Райдер сказав, що бачив "коментарі наших колег з Державного департаменту з цього приводу".

"Як ви знаєте, зараз, поки у Туреччині є С-400, це питання не обговорюється, але я б порадив вам звернутися до Державного департаменту", – додав представник Пентагону.

Нуланд напередодні заявила, що США будуть раді вітати Туреччину у програмі з виробництва винищувачів F-35, але для цього Анкарі необхідно вирішити питання з придбаними у Росії зенітно-ракетними комплексами С-400.

Через рішення Туреччини купити С-400 у Росії країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Туреччина, яка є членом НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Крім того, США запровадили санкції проти турецького Управління оборонної промисловості.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про секретні можливості F-35.