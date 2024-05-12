Ердоган пояснив, чому відклав свій візит до США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував причини перенесення свого візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це турецький президент сказав в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini.

За його словами, візит довелось відкласти "через несумісність графіків обох сторін".

"Як відомо, у США скоро вибори, і графік президента Байдена став ще більш щільним", – зазначив Ердоган.

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Він додав, що такі зустрічі слід проводити у зручний для обох сторін час, і зараз сторони "продовжують зусилля щодо призначення відповідної дати".

Раніше ЗМІ повідомили, що Ердоган відклав заплановану поїздку до Вашингтона.

Перед цим повідомляли, що Ердоган 9 травня вирушить з офіційним візитом до США.