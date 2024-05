Блинкен на встрече с главой МИД Турции обсудил Газу и мир на Кавказе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Согласно заявлению Госдепа, они обсудили усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, а также важность увеличения гуманитарной помощи в палестинском секторе и предотвращения региональной нестабильности.

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today in Prague to discuss the importance of increasing humanitarian aid to Gaza and ways to support peace and prosperity in the Caucasus. pic.twitter.com/cBxQ9c8OWa

