Блинкен на встрече с главой МИД Турции обсудил Газу и мир на Кавказе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Согласно заявлению Госдепа, они обсудили усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, а также важность увеличения гуманитарной помощи в палестинском секторе и предотвращения региональной нестабильности.

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today in Prague to discuss the importance of increasing humanitarian aid to Gaza and ways to support peace and prosperity in the Caucasus. pic.twitter.com/cBxQ9c8OWa Реклама: May 30, 2024

"Они также обсудили возможности поддержки мира и процветания в Кавказском регионе", – говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя причины переноса своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая, заявил, что его пришлось отложить "из-за несовместимости графиков обеих сторон".

Перед этим чиновники США и Турции обсудили в Анкаре вопросы улучшения безопасности и энергетических связей в рамках стремлений восстановить отношения.

По данным СМИ, Соединенные Штаты вели переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Перед этим в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.