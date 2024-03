США і Туреччина провели перемовини щодо питань безпеки, намагаючись покращити відносини

Посадовці США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків в межах прагнень відновити відносини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та глава Міноборони країни Ясар Гюлер зустрілися з американською делегацією, до складу якої входили голова комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт та посол Джефф Флейк.

"Енергетика, енергетична безпека та можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", – йдеться в повідомленні Фідана в Twitter (X).

