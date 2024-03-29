США і Туреччина провели перемовини щодо питань безпеки, намагаючись покращити відносини

Посадовці США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків в межах прагнень відновити відносини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та глава Міноборони країни Ясар Гюлер зустрілися з американською делегацією, до складу якої входили голова комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт та посол Джефф Флейк.

"Енергетика, енергетична безпека та можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", – йдеться в повідомленні Фідана в Twitter (X).

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Mike Rogers, Chairman of the Armed Services Committee of the US House of Representatives, Ranking Member Adam Smith, and accompanying delegation in Ankara.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/D8PoTI10nR – Turkish MFA (@MFATurkiye) March 28, 2024

Це остання ознака потепління відносин між країнами, особливо після того, як Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО в січні після кількох місяців затримок.

Напруженість у відносинах між країнами зберігається через низку суперечок, зокрема щодо купівлі Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400 та підтримки США курдських сил у Сирії, пов'язаних з Робітничою партією Курдистану (РПК), яка визнана терористичною організацією США та Євросоюзом.

Туреччина також хоче, щоб США зняли санкції з її оборонної промисловості та розпочали спільне виробництво двигунів для винищувачів.

Водночас Анкара намагається збільшити закупівлі скрапленого природного газу у США та реекспортувати частину газу до сусідів, прагнучи стати регіональним енергетичним хабом.

Раніше повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 травня вирушить з офіційним візитом до США.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Перед цим у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.