Україна мала право бити по Росії зброєю з Польщі ще з 2022 року – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща, на відміну від багатьох інших держав, від початку не забороняла Україні здійснювати удари по території РФ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО.

Сікорський, що очолив МЗС наприкінці минулого року, підкреслив, що заборони були відсутні також за попередньої влади. "Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", – заявив він.

Як відомо, Польща почала активно постачати Україні летальне озброєння з 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення.

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Сікорський також наголосив, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права. "Закони війни це регулюють", – заявив він.

Раніше генсек НАТО заявив, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися. Він також заперечив погрози Кремля про "ескалацію" через удари по РФ.

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