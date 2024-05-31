Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, в отличие от многих других государств, изначально не запрещала Украине осуществлять удары по территории РФ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Праги, где проходит министерская встреча НАТО.

Сикорский, возглавивший МИД в конце прошлого года, подчеркнул, что запреты отсутствовали также при предыдущей власти. "Насколько мне известно, Польша никогда не ставила таких ограничений", – заявил он.

Как известно, Польша начала активно поставлять Украине летальное вооружение с 2022 года, с начала полномасштабного вторжения.

Реклама:

Сикорский также подчеркнул, что Украина способна определять цели с учетом международного гуманитарного права. "Законы войны это регулируют", – заявил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться. Он также опроверг угрозы Кремля об "эскалации" из-за ударов по РФ.

Смотрите и читайте также интервью "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией".