МВС Естонії: Росія неодноразово запускала безпілотники через кордон

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Росія запускає через кордон безпілотники для контрабанди, а також припустив, що дрони можуть використовуватися для фото- і відеозйомки.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Ляенеметс визнав, що системи, яка дає змогу відстежувати ситуацію повністю, наразі не існує.

"Ніхто достеменно не знає масштабу руху безпілотників між Естонією та Росією. Ми просто не відстежуємо усі", – зазначив глава МВС.

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Він розповів, що дрони "бачили в певних районах, де їх не повинно бути".

"Дуже ймовірно, що окремі особи використовують стандартні моделі дронів для фото- і відеозйомки і можуть передавати ці зображення в Росію", – продовжив Ляанеметс.

За словами міністра, дрони також використовуються в операціях з контрабанди.

"Записи даних деяких з цих безпілотників, перехоплених під час спроб контрабанди, показали, що вони раніше перетинали кордон, причому неодноразово, непоміченими", – заявив Ляенеметс.

"Якщо дрони можуть використовуватися для контрабанди, це означає, що навіть вибухівка або зброя також можуть бути ввезені в країну", – підкреслив він.

За словами очільника МВС, це лише невелика частина потенційної шкоди, яку російські дрони можуть завдати Естонії.

"Якщо метою є залякування, порушення зв'язку, злом систем, диверсії щодо наших вишок і систем зв'язку або нашої енергетичної інфраструктури, Росії не обов'язково відправляти людину через кордон – вона може просто використовувати прольоти безпілотників", – наголосив Ляенеметс.

Нагадаємо, минулого тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

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