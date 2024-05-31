МВД Эстонии: Россия неоднократно запускала беспилотники через границу

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия запускает через границу беспилотники для контрабанды, а также предположил, что дроны могут использоваться для фото- и видеосъемки.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В то же время Ляэнеметс признал, что системы, которая позволяет отслеживать ситуацию полностью, пока не существует.

"Никто точно не знает масштаба движения беспилотников между Эстонией и Россией. Мы просто не отслеживаем все", – отметил глава МВД.

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Он рассказал, что дроны "видели в определенных районах, где их не должно быть".

"Очень вероятно, что отдельные лица используют стандартные модели дронов для фото- и видеосъемки и могут передавать эти изображения в Россию", – продолжил Ляэнеметс.

По словам министра, дроны также используются в операциях по контрабанде.

"Записи данных некоторых из этих беспилотников, перехваченных во время попыток контрабанды, показали, что они ранее пересекали границу, причем неоднократно, незамеченными", – заявил Ляэнеметс.

"Если дроны могут использоваться для контрабанды, это означает, что даже взрывчатка или оружие также могут быть ввезены в страну", – подчеркнул он.

По словам главы МВД, это лишь небольшая часть потенциального вреда, который российские дроны могут нанести Эстонии.

"Если целью является запугивание, нарушение связи, взлом систем, диверсии в отношении наших вышек и систем связи или нашей энергетической инфраструктуры, России не обязательно отправлять человека через границу – она может просто использовать пролеты беспилотников", – подчеркнул Ляэнеметс.

Напомним, на прошлой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

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