Зеленский о разрешении США бить по России: Посмотрим на практике

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила сообщение от американской стороны о разрешении США бить по России, но отметил, что "хочет увидеть на практике", как это будет происходить.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Стокгольме в пятницу после саммита Украина-Северная Европа, сообщает "Европейская правда".

Президента спросили, можете ли он подтвердить сообщение об ограниченном разрешении Соединенных Штатов использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

"У нас был месседж от американской стороны, сегодня рано утром я получил это сообщение от моих военных", – ответил Зеленский.

Реклама:

Он отметил, что не может рассказать о сообщении американской стороны в деталях, но "хочет увидеть на практике, что будет".

"Но я думаю, что, в любом случае, это определенный шаг вперед к той цели, о которой мы говорили ранее, чтобы дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах у линии разграничения", – отметил Зеленский.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только в районе Харьковской области.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.