Трамп обіцяє оскаржити вирок у кримінальній справі в Нью-Йорку

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що подасть апеляцію на обвинувальний вирок у справі про незаконні виплати для впливу на кампанію 2016 року, яка слухалась у Нью-Йорку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Forbes.

На пресконференції у п'ятницю у своєму готелі Trump Tower у Нью-Йорку Трамп наголошував, що не зробив нічого протизаконного, а звинувачення проти нього є сфальсифікованими.

"Ми будемо оскаржувати цю аферу", – сказав він.

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Експрезидент також розкритикував суддю у справі Хуана Мерчана, назвавши його "тираном", який "не давав нам говорити", маючи на увазі судову заборону на розповсюдження інформації про інших учасників процесу.

Журі присяжних напередодні визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня – за кілька днів до того, як Республіканська партія має офіційно висунути Трампа кандидатом на вибори президента США 5 листопада.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.