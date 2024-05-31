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Трамп обіцяє оскаржити вирок у кримінальній справі в Нью-Йорку

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 18:59 — Олег Павлюк

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що подасть апеляцію на обвинувальний вирок у справі про незаконні виплати для впливу на кампанію 2016 року, яка слухалась у Нью-Йорку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Forbes.

На пресконференції у п'ятницю у своєму готелі Trump Tower у Нью-Йорку Трамп наголошував, що не зробив нічого протизаконного, а звинувачення проти нього є сфальсифікованими.

"Ми будемо оскаржувати цю аферу", – сказав він.

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Експрезидент також розкритикував суддю у справі Хуана Мерчана, назвавши його "тираном", який "не давав нам говорити", маючи на увазі судову заборону на розповсюдження інформації про інших учасників процесу.

Трампа визнали винним за всіма звинуваченнями у кримінальній справі в Нью-Йорку

Журі присяжних напередодні визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня – за кілька днів до того, як Республіканська партія має офіційно висунути Трампа кандидатом на вибори президента США 5 листопада.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.

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Трамп США
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