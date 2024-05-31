У Трампа заявили про рекордну суму пожертв після вироку в Нью-Йорку

Кампанія експрезидента США Дональда Трампа заявила, що зібрала рекордну суму грошей у вигляді пожертв після того, як присяжні в Нью-Йорку визнали його винним за звинуваченням у виплатах грошей для впливу на вибори 2016 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на USA Today.

За даними кампанії Трампа, вона отримала 34,8 мільйона доларів через платформу WinRed лише до кінця четверга. Через велику кількість охочих переказати кошти сайт WinRed тимчасово вийшов з ладу.

"Мало того, що сума була історичною, так ще й 29,7% вчорашніх донорів були абсолютно новими донорами платформи WinRed", – заявили представники експрезидента США.

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Як зазначає USA Today, кампанія Трампа після оголошення присяжних щонайменше п'ять разів надсилала його прихильникам повідомлення з проханням зробити пожертвування на WinRed. Також посилання на пожертви активно поширювали союзники республіканця.

Трамп не вперше використовує кримінальні звинувачення проти себе для збору коштів.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.