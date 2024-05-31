Укр Рус Eng

У Трампа заявили про рекордну суму пожертв після вироку в Нью-Йорку

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 19:32 — Олег Павлюк

Кампанія експрезидента США Дональда Трампа заявила, що зібрала рекордну суму грошей у вигляді пожертв після того, як присяжні в Нью-Йорку визнали його винним за звинуваченням у виплатах грошей для впливу на вибори 2016 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на USA Today.

За даними кампанії Трампа, вона отримала 34,8 мільйона доларів через платформу WinRed лише до кінця четверга. Через велику кількість охочих переказати кошти сайт WinRed тимчасово вийшов з ладу.

"Мало того, що сума була історичною, так ще й 29,7% вчорашніх донорів були абсолютно новими донорами платформи WinRed", – заявили представники експрезидента США.

Реклама:

Як зазначає USA Today, кампанія Трампа після оголошення присяжних щонайменше п'ять разів надсилала його прихильникам повідомлення з проханням зробити пожертвування на WinRed. Також посилання на пожертви активно поширювали союзники республіканця.

Трамп обіцяє оскаржити вирок у кримінальній справі в Нью-Йорку

Трамп не вперше використовує кримінальні звинувачення проти себе для збору коштів.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США
Реклама: