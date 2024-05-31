У Трампа заявили о рекордной сумме пожертвований после приговора в Нью-Йорке

Кампания экс-президента США Дональда Трампа заявила, что собрала рекордную сумму денег в виде пожертвований после того, как присяжные в Нью-Йорке признали его виновным по обвинению в выплатах денег для влияния на выборы 2016 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на USA Today.

По данным кампании Трампа, она получила 34,8 миллиона долларов через платформу WinRed только до конца четверга. Из-за большого количества желающих перевести средства сайт WinRed временно вышел из строя.

"Мало того, что сумма была исторической, так еще и 29,7% вчерашних доноров были совершенно новыми донорами платформы WinRed", – заявили представители экс-президента США.

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Как отмечает USA Today, кампания Трампа после объявления присяжных по меньшей мере пять раз отправляла его сторонникам сообщения с просьбой сделать пожертвования на WinRed. Также ссылки на пожертвования активно распространяли союзники республиканца.

Трамп не впервые использует уголовные обвинения против себя для сбора средств.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.