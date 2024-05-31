В Молдове досрочно повысили в звании полицейского, который не взял взятку у украинца

Глава инспектората полиции одного из районов Кишинева Серджиу Русу получил досрочное повышение в звании после того, как отказался от взятки в 20 тысяч долларов и разоблачил гражданина Украины, который пытался его подкупить.

Об этом 31 мая сообщило Министерство внутренних дел Молдовы, пишет "Европейская правда".

В пятницу правоохранители сообщили о задержании иностранца, который предлагал главе инспектората полиции Кишинева 20 тысяч долларов за освобождение его нелегального бизнеса от проверок.

Задержанный, который оказался гражданином Украины, действовал вместе с сообщниками, сообщила полиция Молдовы. Его задержали на 72 часа.

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Министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос после этого объявил о досрочном повышении в звании Серджиу Русу.

ФОТО: МВД МОЛДОВЫ

"Серджиу Русу доказал, что в системе внутренних дел работают честные люди. Коррупция представляет серьезную угрозу безопасности. Своим примером мы должны продемонстрировать, что можем искоренить эту проблему", – прокомментировал Ефрос.

Ранее в Молдове не раз сообщали о задержании украинцев, которые незаконно пересекли государственную границу.

А в соседней Румынии на этой неделе задержали нищего, который хотел дать полицейскому взятку.