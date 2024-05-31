В Молдове досрочно повысили в звании полицейского, который не взял взятку у украинца
Новости — Пятница, 31 мая 2024, 20:10 —
Глава инспектората полиции одного из районов Кишинева Серджиу Русу получил досрочное повышение в звании после того, как отказался от взятки в 20 тысяч долларов и разоблачил гражданина Украины, который пытался его подкупить.
Об этом 31 мая сообщило Министерство внутренних дел Молдовы, пишет "Европейская правда".
В пятницу правоохранители сообщили о задержании иностранца, который предлагал главе инспектората полиции Кишинева 20 тысяч долларов за освобождение его нелегального бизнеса от проверок.
Задержанный, который оказался гражданином Украины, действовал вместе с сообщниками, сообщила полиция Молдовы. Его задержали на 72 часа.
Министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос после этого объявил о досрочном повышении в звании Серджиу Русу.
"Серджиу Русу доказал, что в системе внутренних дел работают честные люди. Коррупция представляет серьезную угрозу безопасности. Своим примером мы должны продемонстрировать, что можем искоренить эту проблему", – прокомментировал Ефрос.
Ранее в Молдове не раз сообщали о задержании украинцев, которые незаконно пересекли государственную границу.
А в соседней Румынии на этой неделе задержали нищего, который хотел дать полицейскому взятку.