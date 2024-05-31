Кулеба подякував Блінкену за дозвіл бити американською зброєю по Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 31 травня провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про її зміст Кулеба написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС зазначив, що привітав нещодавнє рішення США, яке "дозволить Україні краще захищатися від російських атак", назвавши його "своєчасним кроком у правильному напрямку".

Також керівники зовнішньополітичних відомств поговорив про забезпечення доставки додаткових систем Patriot в Україну. Кулеба додав, що команди президентів Зеленського та Байдена "працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання".

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"Ми також зосередилися на підготовці до майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив міністр.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю. Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.

Білий дім уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.