Кулеба поблагодарил Блинкена за разрешение бить американским оружием по России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 мая провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

О его содержании Кулеба написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД отметил, что приветствовал недавнее решение США, которое "позволит Украине лучше защищаться от российских атак", назвав его "своевременным шагом в правильном направлении".

Также руководители внешнеполитических ведомств поговорил об обеспечении доставки дополнительных систем Patriot в Украину. Кулеба добавил, что команды президентов Зеленского и Байдена "работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса".

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"Мы также сосредоточились на подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммита НАТО в Вашингтоне", – отметил министр.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием. Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области.