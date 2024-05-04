Bloomberg: США при участии G7 рассматривают план помощи Украине на сумму $50 млрд

США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которая предоставит Украине помощь на сумму до 50 миллиардов долларов, причем эти огромные расходы будут погашены за счет доходов от суверенных российских активов, которые были заморожены – и на которые начисляются проценты – в основном в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Bloomberg от людей, знакомых с предложением.

План обсуждается среди стран "Группы семи", причем США настаивают на заключении соглашения во время встречи лидеров G7 в Италии в июне. По их словам, дискуссии на эту тему были сложными, и на достижение соглашения могут уйти месяцы.

Этот план свидетельствует о решительной поддержке со стороны Вашингтона после того, как в апреле Конгресс одобрил выделение Киеву 61 миллиарда долларов помощи, которая была задержана на несколько месяцев из-за межпартийных споров. Этот шаг также усилит давление на Европейский Союз, чтобы он отказался от своих возражений против использования обездвиженных российских активов.

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Отвечая на вопрос о таком предложении, в котором США или подгруппа стран "Группы семи" предоставляют деньги на помощь, которые ЕС возвращает за счет замороженных активов, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что "это то, что мы обсуждаем".

"В идеале, мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся G7, была частью, а не только Соединенные Штаты", – сказала она в интервью агентству Bloomberg в пятницу.

Последние события произошли после многомесячных дискуссий между союзниками о том, как учесть опасения европейцев относительно рисков использования замороженных российских активов и одновременно поставить помощь Украине на более устойчивую основу.

Большинство европейских стран выступают против полной конфискации активов и скептически относятся к предложениям, которые, по их мнению, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их опасности возмездия со стороны России. Настойчивость США по сути сводится к поиску способа предоставить Украине как можно большую поддержку быстро, а не меньшими суммами, путем лучшей мобилизации доходов, полученных от замороженных активов.

Нерешенным остается вопрос, кто предоставит гарантии, что средства будут возвращены, если российские активы будут разморожены. Этот риск считается низким, учитывая, что страны G7 пообещали продолжать блокировать средства до тех пор, пока Россия не согласится платить за послевоенное восстановление Украины, сказал один из собеседников.

Последнее предложение США направлено на то, чтобы снять беспокойство некоторых членов Альянса, которые ранее высказывали опасения, что использование самих активов может быть приравнено к их конфискации. Она также позволяет избежать непропорционального бремени для ЕС.

Однако, по словам людей, достижение соглашения остается связанным с трудностями.

Соглашение, если оно будет принято, заменит план, разработанный ЕС, который предусматривает перечисление непредвиденных доходов от Euroclear, полученных от замороженных активов с 15 февраля, на поддержку Украины дважды в год. По словам некоторых собеседников, соглашение по этому плану, который касается только ЕС, ожидается уже в этом месяце.

Согласно плану ЕС, Euroclear будет удерживать доходы, полученные до этой даты, и удерживать часть более поздних поступлений для покрытия расходов и рисков, таких как потенциальные аресты активов в ответ в России. Доходы также подлежат налогообложению, и эта деталь вызвала раздражение в некоторых странах ЕС.

Западные государства, как известно, до сих пор обсуждают приемлемые пути использования замороженных суверенных активов России, стоимость которых оценивается в 300 млрд евро.

США предлагают привлечь средства для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов. Европейский Союз взамен поддерживает более осторожный подход: использование процентов с замороженных российских активов – примерно 5 млрд долларов в год.

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