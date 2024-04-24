У Литві влітку пройдуть навчання за участю до 10 тисяч іноземних військових

Литовські законодавці ухвалили спеціальну резолюцію, яка дозволяє до 10 тисячам військових з інших країн взяти участь у міжнародних навчаннях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які відбудуться в червні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що у навчаннях BALTOPS 2024, які заплановані на 4-21 червня, візьмуть участь до 10 тисяч військових та державних службовців.

"Це найбільші навчання, які ми коли-небудь проводили", – зазначив він.

Навчання спрямовані на підготовку збройних сил різних країн та посилення військового реагування для забезпечення свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі.

Планують, що до Литви прибудуть кораблі з екіпажами, додатковим персоналом та військово-морським персоналом США, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Франції, Великої Британії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Латвії, Бельгії, Португалії та Італії.

Напередодні, у вівторок у Литві почались масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.

У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.

А у неділю стартували спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).