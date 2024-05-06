АР: Лідер Китаю в Угорщині оголосить нові інвестиції у виробництво електромобілів 

Під час візиту Сі Цзіньпіна в Угорщину цього тижня китайський лідер та глава угорського уряду Віктор Орбан оголосять про значні китайські інвестиції у виробництво електромобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР, посилаючись на неофіційні дані.

В грудні Угорщина оголосила, що один із найбільших у світі виробників електромобілів, китайська BYD, відкриє свій перший європейський завод з виробництва електромобілів на півдні країни.

Тепер, під час візиту Сі в Угорщину, обоє лідерів оголосять про ще одну інвестицію у виробництво електромобілів із залученням китайської компанії Great Wall Motor.

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За даними дослідницької лабораторії AidData при державному університеті Вільяма і Мері у Вірджинії, китайські кредитори видали кредити на суму понад 22 мільярди доларів дев'яти країнам Центральної та Східної Європи в період з 2000 по 2021 рік.

З цієї суми $9,4 млрд було надано Угорщині, а $5,7 млрд – Сербії, що значно перевищує загальну суму кредитів, наданих іншим країнам регіону.

Угорщина створила сприятливе інвестиційне середовище для Китаю, надаючи щедрі податкові пільги, субсидії та інфраструктурну допомогу китайським компаніям, а також допомагаючи їм орієнтуватися в угорській бюрократії.

Поблизу Дебрецена, другого за величиною міста Угорщини, ведеться будівництво заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів площею майже 222 гектари і вартістю 7,3 мільярда євро, що є найбільшою в історії Угорщини прямою іноземною інвестицією.

Уряд Орбана сподівається, що завод, яким керує китайський акумуляторний гігант CATL, зробить країну світовим центром виробництва літій-іонних акумуляторів в епоху, коли уряди все більше прагнуть обмежити викиди парникових газів шляхом переходу на електромобілі.

Голова Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.