АР: Лидер Китая в Венгрии объявит о новых инвестициях в производство электромобилей 

Во время визита Си Цзиньпина в Венгрию на этой неделе китайский лидер и глава венгерского правительства Виктор Орбан объявят о значительных китайских инвестициях в производство электромобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР, ссылаясь на неофициальные данные.

В декабре Венгрия объявила, что один из крупнейших в мире производителей электромобилей, китайская BYD, откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей на юге страны.

Теперь, во время визита Си в Венгрию, оба лидера объявят о еще одной инвестиции в производство электромобилей с привлечением китайской компании Great Wall Motor.

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По данным исследовательской лаборатории AidData при государственном университете Уильяма и Мэри в Вирджинии, китайские кредиторы выдали кредиты на сумму более 22 миллиардов долларов девяти странам Центральной и Восточной Европы в период с 2000 по 2021 год.

Из этой суммы $9,4 млрд было предоставлено Венгрии, а $5,7 млрд – Сербии, что значительно превышает общую сумму кредитов, предоставленных другим странам региона.

Венгрия создала благоприятную инвестиционную среду для Китая, предоставляя щедрые налоговые льготы, субсидии и инфраструктурную помощь китайским компаниям, а также помогая им ориентироваться в венгерской бюрократии.

Вблизи Дебрецена, второго по величине города Венгрии, ведется строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей площадью почти 222 гектара и стоимостью 7,3 миллиарда евро, что является крупнейшей в истории Венгрии прямой иностранной инвестицией.

Правительство Орбана надеется, что завод, которым управляет китайский аккумуляторный гигант CATL, сделает страну мировым центром производства литий-ионных аккумуляторов в эпоху, когда правительства все больше стремятся ограничить выбросы парниковых газов путем перехода на электромобили.

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.