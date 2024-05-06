Білий дім відреагував на заяви Трампа, який порівняв адміністрацію Байдена з гестапо

Білий дім у неділю засудив колишнього президента Дональда Трампа через повідомлення про те, що він порівняв адміністрацію президента Байдена з гестапо – таємною поліцією Німеччини часів нацизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Білий дім відреагував на коментарі Трампа різкою заявою, у якій зазначив, що експрезидент США роздуває теорії змови.

"Замість того, щоб повторювати жахливу риторику фашистів, обідати з неонацистами та роздувати розвінчані теорії змови, які коштували життя відважним поліцейським, президент Байден об'єднує американський народ навколо наших спільних демократичних цінностей та верховенства права – підхід, який забезпечив найбільше зниження насильницьких злочинів за останні 50 років", – прокоментував речник Білого дому Ендрю Бейтс.

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Видання The New York Times першим повідомило, що Трамп зробив свої коментарі на приватному заході для донорів у Флориді в суботу, говорячи про судові процеси проти нього.

Це сталося через кілька днів після того, як нью-йоркський суддя визнав Трампа винним у неповазі до суду за порушення судового наказу про нерозголошення таємниці.

"Ці люди керують адміністрацією гестапо. І це єдине, що у них є. І це єдиний спосіб, яким вони збираються перемогти, на їхню думку, і це фактично вбиває їх. Але мене це не турбує", – сказав Трамп, згідно з аудіозаписом, який отримало видання NYT.

Губернатор Північної Дакоти, республіканець Даг Бурґум, один з кількох потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, які відвідали захід зі збору коштів, заявив в неділю CNN, що висловлювання Трампа про гестапо не було "центральним у тому, про що він говорив".

Бурґум стверджував, що "більшість американців вважають" суди над Трампом політично мотивованими.

Нагадаємо, нещодавно Байден пожартував на Трампом, сказавши, що змагається "із 6-річною дитиною".

Чинний президент і раніше жартував над своїм майбутнім суперником. Зокрема, під час виступу на щорічній вечері в клубі Gridiron у Вашингтоні Байден заявив: "Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я".

Також нещодавно Байден заявляв, що візьме участь у дебатах з Трампом.

