Белый дом отреагировал на заявления Трампа, который сравнил администрацию Байдена с гестапо

Белый дом в воскресенье осудил бывшего президента Дональда Трампа из-за сообщения о том, что он сравнил администрацию президента Байдена с гестапо – тайной полицией Германии времен нацизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Белый дом отреагировал на комментарии Трампа резким заявлением, в котором отметил, что экс-президент США раздувает теории заговора.

"Вместо того, чтобы повторять ужасную риторику фашистов, обедать с неонацистами и раздувать развенчанные теории заговора, которые стоили жизни отважным полицейским, президент Байден объединяет американский народ вокруг наших общих демократических ценностей и верховенства права – подход, который обеспечил наибольшее снижение насильственных преступлений за последние 50 лет", прокомментировал представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

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Издание The New York Times первым сообщило, что Трамп сделал свои комментарии на частном мероприятии для доноров во Флориде в субботу, говоря о судебных процессах против него.

Это произошло через несколько дней после того, как нью-йоркский судья признал Трампа виновным в неуважении к суду за нарушение судебного приказа о неразглашении тайны.

"Эти люди руководят администрацией гестапо. И это единственное, что у них есть. И это единственный способ, которым они собираются победить, по их мнению, и это фактически убивает их. Но меня это не беспокоит", – сказал Трамп, согласно аудиозаписи, которую получило издание NYT.

Губернатор Северной Дакоты, республиканец Даг Бургум, один из нескольких потенциальных кандидатов на пост вице-президента, посетивших мероприятие по сбору средств, заявил в воскресенье CNN, что высказывание Трампа о гестапо не было "центральным в том, о чем он говорил".

Бургум утверждал, что "большинство американцев считают" суды над Трампом политически мотивированными.

Напомним, недавно Байден пошутил над Трампом, сказав, что соревнуется "с 6-летним ребенком".

Действующий президент и ранее подшучивал над своим будущим соперником. В частности, во время выступления на ежегодном ужине в клубе Gridiron в Вашингтоне Байден заявил: "Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я".

Также недавно Байден заявлял, что примет участие в дебатах с Трампом.