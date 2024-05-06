Белый дом отреагировал на заявления Трампа, который сравнил администрацию Байдена с гестапо
Белый дом в воскресенье осудил бывшего президента Дональда Трампа из-за сообщения о том, что он сравнил администрацию президента Байдена с гестапо – тайной полицией Германии времен нацизма.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.
Белый дом отреагировал на комментарии Трампа резким заявлением, в котором отметил, что экс-президент США раздувает теории заговора.
"Вместо того, чтобы повторять ужасную риторику фашистов, обедать с неонацистами и раздувать развенчанные теории заговора, которые стоили жизни отважным полицейским, президент Байден объединяет американский народ вокруг наших общих демократических ценностей и верховенства права – подход, который обеспечил наибольшее снижение насильственных преступлений за последние 50 лет", прокомментировал представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Издание The New York Times первым сообщило, что Трамп сделал свои комментарии на частном мероприятии для доноров во Флориде в субботу, говоря о судебных процессах против него.
Это произошло через несколько дней после того, как нью-йоркский судья признал Трампа виновным в неуважении к суду за нарушение судебного приказа о неразглашении тайны.
"Эти люди руководят администрацией гестапо. И это единственное, что у них есть. И это единственный способ, которым они собираются победить, по их мнению, и это фактически убивает их. Но меня это не беспокоит", – сказал Трамп, согласно аудиозаписи, которую получило издание NYT.
Губернатор Северной Дакоты, республиканец Даг Бургум, один из нескольких потенциальных кандидатов на пост вице-президента, посетивших мероприятие по сбору средств, заявил в воскресенье CNN, что высказывание Трампа о гестапо не было "центральным в том, о чем он говорил".
Бургум утверждал, что "большинство американцев считают" суды над Трампом политически мотивированными.
Напомним, недавно Байден пошутил над Трампом, сказав, что соревнуется "с 6-летним ребенком".
Действующий президент и ранее подшучивал над своим будущим соперником. В частности, во время выступления на ежегодном ужине в клубе Gridiron в Вашингтоне Байден заявил: "Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я".
Также недавно Байден заявлял, что примет участие в дебатах с Трампом.