В Дании могут свернуть проект, который помогал украинцам бесплатно получать велосипеды

В Дании волонтерская инициатива, которая два года помогала украинцам с временной защитой найти себе удобный подержанный велосипед, может прекратить проект из-за недостатка средств.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Проект "Giv en cykel" работал своеобразным "брокером" между датчанами, которые хотят подарить исправный, но ненужный им велосипед, и украинцами с временной защитой. Идея заключалась в том, чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны оказались в новой стране, и поощрить их перенимать местный стиль жизни с частым использованием велосипеда в качестве транспорта.

Проект предлагал датчанам-донорам заполнить анкету с информацией о своем велосипеде, а украинцам, которые заинтересованы получить велосипед – собственную анкету с пожеланиями. После того волонтеры искали максимальные совпадения и помогали людям сконтактировать между собой и доставить велосипед в нужное место.

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Таким образом через проект датчане подарили украинцам более 3000 велосипедов.

Сейчас инициативу могут свернуть из-за недостатка финансирования. Волонтеры-брокеры работают бесплатно, но одним из пунктов расходов, похоже, были компенсации за мелкий ремонт и комплектование велосипеда таким оборудованием как замок, светоотражатели, фонари.

Руководитель организации-куратора проекта Cyklistforbundet отметил, что у них в списке ожидания еще несколько сотен украинцев, как и немало тех, кто хочет подарить велосипед, и надеется, что среди компаний найдутся желающие оказать финансовую поддержку для продолжения проекта.

Напомним, в Словакии через негосударственную инициативу собрали уже более 4 миллионов евро на закупку снарядов для Украины.