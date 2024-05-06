Кулеба назвал три составляющих для успеха развития европейского оборонпрома
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что есть три составляющие, от которых зависит успех развития европейской оборонной промышленности.
Об этом он сказал в своем обращении к Форуму оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Первая составляющая, по словам министра, – это создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов.
В частности, общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов, считает министр.
Вторая составляющая – это долгосрочное планирование, контракты и закупки.
По мнению Кулебы, стратегия ЕС уже сделала важный шаг в этом направлении, и "мы ожидаем ее скорейшую практическую имплементацию на национальном и межправительственном уровнях".
Третья составляющая состоит в усилении сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.
Министр подчеркнул, что сегодня Украина – европейский центр оборонной промышленности. По его словам, многие правительства и компании уже сотрудничают со своими украинскими коллегами, и выгоды от этого огромны.
На форуме в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.
А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.