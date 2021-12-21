Польському військовому, який втік до Білорусі, загрожує до 10 років в’язниці за дезертирство

Польському військовому Емілю Чечко, який минулого тижня втік до Білорусі, оголосять звинувачення за дезертирство.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це заявлила речниця окружної прокуратури Варшави Александра Скринярж.

Йому планують висунути звинувачення у дезертирстві з обтяжуючими обставинами, за що передбачається покарання до 10 років позбавлення волі, та видати ордер на арешт.

Слідство встановило, що Чечко втік до Білорусі у минулий четвер під час виконання службових обов’язків біля міста Наревка - "залишив пост і, з метою назавжди залишити військову службу, втік через кордон на територію Білорусі".

Нагадаємо, Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

У Білорусі Чечко дав інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, заявивши, що польських солдатів напувають алкоголем і змушують у такому стані патрулювати кордон, де вони регулярно влаштовують страти мігрантів.

У Польщі згодом підтвердили втечу військового. Також стало відомо, що він мав проблеми із законом, був визнаний польським судом першої інстанції винним у побитті та катуванні власної матері і днями міг отримати підтвердження вироку в апеляційній інстанції.

Польські військові спецслужби припускають, що Чечко міг певний час шпигувати на користь Мінська.