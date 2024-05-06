Армения и Венгрия договорились о взаимном открытии посольств

Министры иностранных дел Венгрии и Армении Петер Сийярто и Арарат Мирзоян по итогам переговоров в Будапеште 6 мая договорились об открытии в своих странах посольств обеих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс".

Сийярто отметил, что экономическое сотрудничество между Ереваном и Будапештом значительно возросло за последний более года – с тех пор, как страны договорились о восстановлении дипломатических отношений.

"В прошлом году наше экономическое развитие и товарооборот достигли 70%. Венгерские фармацевтические компании стали активнее работать на армянском рынке, увеличив свою долю на рынке. Я рад, что мы пришли к выводу, что должны открыть наши посольства в обеих столицах. Сейчас у нас есть только консульства", – сказал он.

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Глава венгерского МИД также анонсировал запуск прямого рейса Wizz Air между столицами двух стран.

До сих пор страны представляли взаимные дипломатические интересы через посольства в Грузии.

Напомним, дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены с 2012 года по решению Совета национальной безопасности Армении после экстрадиции в Азербайджан азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году в Венгрии за убийство армянского лейтенанта Гургена Маркаряна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев договорился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы убийцу "перевели для отбывания наказания" в азербайджанскую тюрьму, но его освободили прямо у трапа самолета. На родине в Азербайджане Рамиль Сафаров стал национальным героем.

В декабре 2022 года Будапешт и Ереван решили восстановить дипломатические отношения – в частности, учитывая тот факт, что годом ранее Венгрия способствовала репатриации пяти армянских военнопленных.