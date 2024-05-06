Голова МЗС Швеції про ядерні навчання Росії: Безвідповідально і помилково

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом висловив стурбованість повідомленнями про те, що Росія збирається провести військові навчання із застосування ядерної зброї.

Про це він сказав у коментарі агентству TT, повідомляє "Європейська правда".

Більстрьом назвав проведення Росією ядерних навчань "безвідповідальним і помилковим", додавши, що своєю "безвідповідальною поведінкою Росія продовжує сприяти зростанню нестабільності і ставить під загрозу безпеку в нашому регіоні".

Голова шведського МЗС також закликав Москву не нагнітати ситуацію та "діяти відповідально".

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Він уточнив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози.

"Але в нинішній ситуації з безпекою поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою. Російські заяви є повторюваною частиною спроб вплинути на світову підтримку України", – вважає Більстрьом.

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.