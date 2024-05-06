Глава МИД Швеции о ядерных учениях России: Безответственно и ошибочно

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Россия собирается провести военные учения по применению ядерного оружия.

Об этом он сказал в комментарии агентству TT, сообщает "Европейская правда".

Бильстрем назвал проведение Россией ядерных учений "безответственным и ошибочным", добавив, что своим "безответственным поведением Россия продолжает способствовать росту нестабильности и ставит под угрозу безопасность в нашем регионе".

Глава шведского МИД также призвал Москву не нагнетать ситуацию и "действовать ответственно".

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Он уточнил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы.

"Но в нынешней ситуации с безопасностью поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным. Российские заявления являются повторяющейся частью попыток повлиять на мировую поддержку Украины", – считает Бильстрьом.

В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Речь идет об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.