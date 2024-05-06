Экс-лидер финских "Зеленых" оправдывается за поездку в Калининград на деньги Кремля

Бывший лидер финских "Зеленых" и министр труда Финляндии Тарья Кронберг, которая сейчас работает в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI), в апреле приняла участие в мероприятии в российском Калининграде за счет Москвы.

Об этом говорится в публикациях шведского издания Expressen и финского Iltalehti, сообщает "Европейская правда".

81-летняя Кронберг в конце апреля приняла участие в конгрессе в Калининграде, посвященном 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта. На открытии мероприятия прозвучало поздравление Владимира Путина и играл государственный гимн России.

Международный Кантовский конгресс был частью программы форума "Балтийская платформа". Согласно внутренним документам Кремля, форум является частью операции влияния, заказанной администрацией президента России.

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Кронберг на открытии конгресса в Калининграде ФОТО: EXPRESSEN

Кронберг была одной из немногих представителей Запада, присутствующих на конгрессе. Ее участие позволил директор SIPRI Дэна Смита. В комментарии Expressen Смит подчеркнул, что Кронберг была на мероприятии как частное лицо и не представляла институт.

Сама же экс-политик подтвердила Iltalehti, что поехала в Калининград за российские средства, а сейчас пишет книгу о "роли России в системе ядерного оружия" и считает необходимым "понимать и знать, что происходит" в этой стране.

Издание также выяснили, что Кронберг в ноябре 2023 года выступала на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" – он также стал одной из кремлевских операций влияния – где говорила о необходимости создания в странах Северной Европы зоны, свободной от ядерного оружия.

Тарья Кронберг занимала должность депутата от финских "Зеленых" с 2003 по 2007 год, председателя партии с 2005 по 2009-й, министра труда – с 2007 по 2009-й и депутата Европарламента с 2011 по 2014-й.

Нынешнее руководство финских "Зеленых" открестилось от действий бывшей руководительницы, заявив, что им было неизвестно о ее поездках на прокремлевские мероприятия.

Напомним, трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из земельного парламента Баварии в марте ездили в Россию наблюдать за "выборами" Путина.