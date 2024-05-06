Экс-лидер финских "Зеленых" оправдывается за поездку в Калининград на деньги Кремля
Новости — Понедельник, 6 мая 2024, 21:55 —
Бывший лидер финских "Зеленых" и министр труда Финляндии Тарья Кронберг, которая сейчас работает в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI), в апреле приняла участие в мероприятии в российском Калининграде за счет Москвы.
Об этом говорится в публикациях шведского издания Expressen и финского Iltalehti, сообщает "Европейская правда".
81-летняя Кронберг в конце апреля приняла участие в конгрессе в Калининграде, посвященном 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта. На открытии мероприятия прозвучало поздравление Владимира Путина и играл государственный гимн России.
Международный Кантовский конгресс был частью программы форума "Балтийская платформа". Согласно внутренним документам Кремля, форум является частью операции влияния, заказанной администрацией президента России.
Кронберг была одной из немногих представителей Запада, присутствующих на конгрессе. Ее участие позволил директор SIPRI Дэна Смита. В комментарии Expressen Смит подчеркнул, что Кронберг была на мероприятии как частное лицо и не представляла институт.
Сама же экс-политик подтвердила Iltalehti, что поехала в Калининград за российские средства, а сейчас пишет книгу о "роли России в системе ядерного оружия" и считает необходимым "понимать и знать, что происходит" в этой стране.
Издание также выяснили, что Кронберг в ноябре 2023 года выступала на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" – он также стал одной из кремлевских операций влияния – где говорила о необходимости создания в странах Северной Европы зоны, свободной от ядерного оружия.
Тарья Кронберг занимала должность депутата от финских "Зеленых" с 2003 по 2007 год, председателя партии с 2005 по 2009-й, министра труда – с 2007 по 2009-й и депутата Европарламента с 2011 по 2014-й.
Нынешнее руководство финских "Зеленых" открестилось от действий бывшей руководительницы, заявив, что им было неизвестно о ее поездках на прокремлевские мероприятия.
Напомним, трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из земельного парламента Баварии в марте ездили в Россию наблюдать за "выборами" Путина.