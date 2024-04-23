У Швеції провели масштабну антинаркотичну операцію: вилучили близько 1,4 тонни кокаїну

Шведська митниця провела одну з найбільших в історії країни операцій з вилучення кокаїну, конфіскувавши минулого тижня близько 1,4 тонни наркотику в порту поблизу Стокгольма.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

В інтерв'ю телеканалу SVT представник митниці Стефан Гранат повідомив, що наркотики виявили в контейнері в порту Нюнесгамн 18 квітня. За підозрою в причетності до його транспортування арештували шістьох чоловіків.

"Якщо це така велика партія, як ми думаємо, то це одна з найбільших партій, яку вилучили за всю історію", – сказав він, додавши, що вони все ще чекають на точну цифру знайденої кількості наркотику.

За словами Граната, наркотики, ймовірно, призначалися для європейського ринку, а Швеція була лише транзитною країною.

"Ще 5-10 років тому було дуже незвично вилучати лише 100 кілограмів", – зауважив представник митниці.

Обсяг кокаїну, вилученого шведською митницею, досяг піка у 2022 році, коли, за офіційними даними, конфіскували 822 кілограми. Це на понад 300 кілограмів більше, ніж попередній рекорд, встановлений 2018 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що поблизу Стокгольма правоохоронці вилучили велику партію кокаїну та затримали ймовірних членів мережі наркоторговців.

Водночас у Туреччині, яка стає все більш важливим транзитним вузлом для кокаїну, що надходить з Південної Америки до Європи, нещодавно заявили про вилучення третьої за обсягом партії кокаїну в історії країни.

В останні роки ЄС став "світовою столицею" вживання кокаїну, пише Politico, оскільки рекордні обсяги виробництва в Південній Америці збіглися з шаленим попитом на континенті.

Бельгійське портове місто Антверпен навіть вважається "кокаїновими воротами" Європи через великі обсяги постачання цього наркотику.

Бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена у 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.