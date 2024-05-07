В Польше 13 человек предстанут перед судом за торговлю кокаином

В Польше официально предъявили обвинения 13 лицам в масштабной торговле кокаином и опиумом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Прокуратура в Гданьске по итогам расследования объявила обвинения в отношении 13 человек, из которых восемь – граждане Польши, четверо – колумбийцы и один гражданин Ирана. Им от 30 до 75 лет.

Как полагают, группа была активной в период с февраля 2016 до конца 2019 года и действовала в нескольких польских городах, а также на территории Германии, Испании, Великобритании, Грузии, Азербайджана, Ирана, Колумбии и Канады.

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Среди случаев, которые им инкриминируют – импорт почти 2 тонн кокаина в Польшу, вывоз более 166 кг кокаина из Польши в Германию, перевозка 40 кг опиума из Нидерландов в Британию, перевозка опиума в Польшу, Канаду, Британию.

В самом громком "польском" случае наркотики замаскировали под груз мела от колумбийской компании для польской и таким образом привезли в Гдыню. Правоохранители заподозрили обман, поскольку такой товар производится в Польше и его импорт из такой далекой страны выглядел странно.

Контейнеры очень долго простояли на таможне, пока за ними наконец приехали из Германии четверо колумбийцев и иранец. С того момента правоохранители начали следить за ними и выяснили, что речь идет о сети наркоторговцев.

Участникам группы грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля в супермаркетах Германии обнаружили десятки килограммов кокаина в ящиках для бананов.

В Швеции тогда же заявили об одной из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина – в порту возле Стокгольма конфисковали около 1,4 тонны наркотика.