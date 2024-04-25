У супермаркетах Німеччини виявили десятки кілограмів кокаїну в ящиках для бананів

Співробітники кількох супермаркетів виявили кокаїн, що був захований у ящиках для бананів, у кількох супермаркетах німецької столиці Берліна та землі Бранденбург.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Працівники дисконтних супермаркетів, зокрема Lidl, знайшли наркотики у четвер вранці під час розпакування та сортування товарів.

Після цієї знахідки поліція провела масштабну поліцейську операцію, під час якої взяла під охорону магазин у Шенефельді під Берліном та магазин у Марієнфельді.

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За даними правоохоронців, мова йде про чотири супермаркети в Бранденбурзі та сім у Берліні. У кожному супермаркеті виявили від 20 до 100 кілограмів наркотиків.

Оскільки поліція все ще вивчає товари, загальну кількість кокаїну досі не встановили. Речниця берлінської поліції Беате Кардельс підтвердила, що наркотики заховали в ящиках під фруктами.

Як стверджує Bild, 100 кілограмів кокаїну наразі мають вартість близько 4 мільйонів євро.

Раніше шведська митниця провела одну з найбільших в історії країни операцій з вилучення кокаїну, конфіскувавши минулого тижня близько 1,4 тонни наркотику в порту поблизу Стокгольма.

Перед цим болгарські митники вилучили 403 кілограми героїну, знайденого у вантажівці з турецькою реєстрацією, що прямувала з Ірану до Західної Європи.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за обсягом партію кокаїну в історії країни.

Також повідомляли, що болгарська митниця перехопила партію з 200 кг кокаїну у великому порту Бургаса.