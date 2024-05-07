Зеленський і Трюдо поговорили про майбутній саміт миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, центральною темою у якій був майбутній саміт у Швейцарії та робота над поверненням українських дітей, вивезених до РФ.

Як пише "Європейська правда", про це вони повідомили у своїх соцмережах за підсумками розмови.

Джастін Трюдо зазначив, що Україна "завжди може розраховувати на підтримку Канади" у роботі над реалізацією "формули миру".

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Зеленський розповів, що подякував Трюдо за підтримку "формули миру" та лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за підтримку Формули миру та лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.



Саміт миру у Швейцарії має стати майданчиком для відновлення справедливості… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2024

"Саміт миру у Швейцарії має стати майданчиком для відновлення справедливості й повернення всіх полонених і депортованих осіб додому. Розраховуємо на підтримку Канади", – зазначив він.

Також у понеділок Зеленський говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою, він підтвердив, що приїде на саміт миру у Швейцарії.

Нагадаємо, на останньому засіданні формату "Рамштайн" Канада анонсувала ще майже $12 млн на виробництво дронів і снаряди для України.