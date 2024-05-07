Зеленский и Трюдо поговорили о предстоящем саммите мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, центральной темой в котором был предстоящий саммит в Швейцарии и работа над возвращением украинских детей, вывезенных в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом они сообщили в своих соцсетях по итогам разговора.

Джастин Трюдо отметил, что Украина "всегда может рассчитывать на поддержку Канады" в работе над реализацией "формулы мира".

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Зеленский рассказал, что поблагодарил Трюдо за поддержку "формулы мира" и лидерство Канады в Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за підтримку Формули миру та лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.



Саміт миру у Швейцарії має стати майданчиком для відновлення справедливості… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2024

"Саміт миру у Швейцарії має стати майданчиком для відновлення справедливості й повернення всіх полонених і депортованих осіб додому. Розраховуємо на підтримку Канади", – зазначив він.

"Саммит мира в Швейцарии должен стать площадкой для восстановления справедливости и возвращения всех пленных и депортированных лиц домой. Рассчитываем на поддержку Канады", – отметил он.

Также в понедельник Зеленский говорил с президентом Польши Анджеем Дудой, он подтвердил, что приедет на саммит мира в Швейцарии.

Напомним, на последнем заседании формата "Рамштайн" Канада анонсировала еще почти $12 млн на производство дронов и снаряды для Украины.