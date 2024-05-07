Німеччина вмовляє Польщу відмовитися від права вето в ухваленні рішень ЄС

Міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн у понеділок закликала Польщу визнати необхідність потреби перейти на голосування кваліфікованою більшістю для підготовки до розширення ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Виступаючи в посольстві Польщі в Берліні з нагоди річниці польської конституції 3 травня, Люрманн наголосила на необхідності, щоб процеси розширення ЄС і реформування Євросоюзу відбувались паралельно.

За словами Люрманн, більший ЄС автоматично не означає сильніший, тому, крім розширення, також необхідні "внутрішні реформи".

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"Це також включає дискусію про голосування кваліфікованою більшістю в ЄС", – сказала міністерка, додавши, що "польська історія та вето Liberum показують нам потенційну небезпеку одностайності".

Liberum veto, правило Речі Посполитої XVII-XVIII століть, давало будь-якому члену польського Сейму право блокувати законодавство, і його критикували як засіб іноземних країн, таких як Росія, перешкоджати прийняттю рішень.

"Ми повинні мати сміливість, щоб разом вчитися на польській історії", – підсумувала Люрманн.

У той час як Німеччина протягом тривалого часу виступала за відмову від права вето окремих країн, зокрема в питаннях зовнішньої політики ЄС, попередній уряд Польщі був рішучим противником скасування права вето.

Однак новий уряд під керівництвом Туска продемонстрував більшу відкритість, коли міністр закордонних справ Радослав Сікорський у квітні заявив грецькій газеті Kathimerini, що "польська громадськість підтримає відмову від одностайності в деяких сферах, наприклад, щодо санкцій".

Водночас він наголосив, що щодо позиції Польщі ще не прийнято рішення.

Окремі країни ЄС, такі як Угорщина, часто зловживають своїм правом вето, що суттєво гальмує ухвалення рішень у ЄС.