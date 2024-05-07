Германия уговаривает Польшу отказаться от права вето в принятии решений ЕС
Министр по делам Европы Анна Люрманн в понедельник призвала Польшу признать необходимость перейти на голосование квалифицированным большинством для подготовки к расширению ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.
Выступая в посольстве Польши в Берлине по случаю годовщины польской конституции 3 мая Люрманн отметила необходимость, чтобы процессы расширения ЕС и реформирования Евросоюза происходили параллельно.
По словам Люрманна, больший ЕС автоматически не означает сильнее, поэтому, кроме расширения, также необходимы "внутренние реформы".
"Это также включает дискуссию о голосовании квалифицированным большинством в ЕС", – сказала министерша, добавив, что "польская история и вето Liberum показывают нам потенциальную опасность единодушия".
Liberum veto, правило Речи Посполитой XVII-XVIII веков, давало любому члену польского Сейма право блокировать законодательство, и его критиковали как средство иностранных стран, таких как Россия, препятствовать принятию решений.
"Мы должны иметь смелость, чтобы вместе учиться на польской истории", – подытожила Люрманн.
В то время как Германия долгое время выступала за отказ от права вето отдельных стран, в частности в вопросах внешней политики ЕС, предыдущее правительство Польши было решительным противником отмены права вето.
Однако новое правительство под руководством Туска продемонстрировало большую открытость, когда министр иностранных дел Радослав Сикорский в апреле заявил греческой газете Kathimerini, что "польская общественность поддержит отказ от единодушия в некоторых сферах, например, санкций".
В то же время он подчеркнул, что относительно позиции Польши еще не принято решение.
Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, часто злоупотребляют своим правом вето, что существенно тормозит принятие решений в ЕС.