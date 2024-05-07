СМИ узнали, какие шесть стран ЕС будут присутствовать на инаугурации Путина

"Радио Свобода" опубликовало перечень из шести стран-членов ЕС, чьи дипломаты придут на инаугурацию правителя России Владимира Путина, а такоже сообщает, что одна страна передумала в последний момент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно этому перечню, на инаугурацию Путина придут дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

По данным "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС, по состоянию на вечер, 6 мая, намерение отправить своего представителя на мероприятие имела Бельгия. Однако утром во вторник стало известно, что страна все же не будет участвовать в церемонии. (В связи с изменениями в первоисточнике из новости убрано упоминание МИД Бельгии, информация об отказе Бельгии неофициальна. – ред.).

Реклама:

Агентство Reuters вечером 6 мая сообщало, что на инаугурации Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.

Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС уже объявили, что не будут присутствовать.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.