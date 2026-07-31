У п’ятницю італійські війська перейняли місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, замінивши французькі та румунські сили, які виконували це завдання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

​Контингент протиповітряної оборони чисельністю приблизно 200 осіб розпочав свою ротацію з чотирма винищувачами Eurofighter Typhoon.

Це вже шосте розміщення італійських військ на авіабазі Шяуляй на півночі Литви та одинадцяте – у країнах Балтії.

Загін французьких ВПС, який замінили італійські військові, налічував близько 110 осіб, тоді як румунський контингент складався з приблизно 100 військовослужбовців, серед яких були пілоти, медичний персонал, допоміжний персонал та фахівці з зв’язку.

Французькі війська забезпечували захист за допомогою чотирьох літаків Rafale, яких підтримували шість винищувачів F-16 Fighting Falcon з румунських збройних сил.

Як французький, так і румунський контингенти брали участь у збитті безпілотників, що порушили повітряний простір країн Балтії: Румунія зробила це над територією Естонії, а Франція – над територією Латвії.

За словами заступника міністра оборони Броніуса Біляускаса, дії попередніх контингентів щодо нейтралізації загроз з боку безпілотників продемонстрували здатність НАТО швидко реагувати на порушення повітряного простору.​

Місія НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Як повідомлялося, НАТО перетворить свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження.

У Литві пояснили, що це рішення дозволить перейти до гнучкого реагування на загрози, уникнувши політичних консультацій.