Італійські війська перейняли місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії
У п’ятницю італійські війська перейняли місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, замінивши французькі та румунські сили, які виконували це завдання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Контингент протиповітряної оборони чисельністю приблизно 200 осіб розпочав свою ротацію з чотирма винищувачами Eurofighter Typhoon.
Це вже шосте розміщення італійських військ на авіабазі Шяуляй на півночі Литви та одинадцяте – у країнах Балтії.
Загін французьких ВПС, який замінили італійські військові, налічував близько 110 осіб, тоді як румунський контингент складався з приблизно 100 військовослужбовців, серед яких були пілоти, медичний персонал, допоміжний персонал та фахівці з зв’язку.
Французькі війська забезпечували захист за допомогою чотирьох літаків Rafale, яких підтримували шість винищувачів F-16 Fighting Falcon з румунських збройних сил.
Як французький, так і румунський контингенти брали участь у збитті безпілотників, що порушили повітряний простір країн Балтії: Румунія зробила це над територією Естонії, а Франція – над територією Латвії.
За словами заступника міністра оборони Броніуса Біляускаса, дії попередніх контингентів щодо нейтралізації загроз з боку безпілотників продемонстрували здатність НАТО швидко реагувати на порушення повітряного простору.
Місія НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії здійснюється з баз у Литві та Естонії.
Як повідомлялося, НАТО перетворить свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження.
У Литві пояснили, що це рішення дозволить перейти до гнучкого реагування на загрози, уникнувши політичних консультацій.