Прем'єр Іспанії прибув до іспанського анклаву, де спалахнула міграційна криза

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю прибув до міста Сеута, іспанського анклаву в Африці, куди за останні дні незаконно пробралися десятки тисяч мігрантів.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

Санчес приземлився на вертолітному майданчику Сеути близько 11:40 за місцевим часом. Його супроводжував міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.

Біля гелікоптерного майданчика главу уряду Іспанії зустріла група приблизно з 40 протестувальників, які вигукували образи на адресу Санчеса та міністра внутрішніх справ. Вони звинуватили Санчеса в "руйнуванні готельного бізнесу", "продажу Іспанії" та "послабленні охорони кордону", а також назвали його "сучим сином". Крім того, вони вигукували гомофобні гасла на адресу міністра внутрішніх справ.

Під час прибуття прем’єра виникли сутички між окремими демонстрантами та співробітниками Національної поліції, які забезпечували безпеку офіційної делегації.

Після цього Санчес вирушив до прикордонного переходу Тарахаль, де має зустрітися з представниками іспанських сил безпеки, відповідальними за охорону кордону.

Згодом прем'єр проведе координаційну нараду за участю місцевих посадовців та представників міграційних і силових структур.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останні дні до Сеути з території Марокко нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли, за оцінками, понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.

Тим часом Італія закликала через цю кризу виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.