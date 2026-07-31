Прем’єр Іспанії про раптову міграційну кризу: "Це порушення нашої територіальної цілісності"
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прибув до іспанського анклаву Сеути на африканському континенті, наголосив, що масовий наплив туди охочих потрапити до Європи є порушенням територіальної цілісності країни.
Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".
Санчес на брифінгу у Сеуті заявив, що уряд зробить усе можливе для наведення ладу і гарантування безпеки мешканців анклаву в умовах раптового напливу мігрантів.
"Те, що відбулося вчора – це атака, це порушення територіальної цілісності Іспанії", – заявив він.
Він звинуватив у кризі мережі контрабанди людей, через яких "виникла лавина такого характеру й масштабу, який ми побачили вчора".
За різними оцінками, за останні дні до Сеути з території Марокко дісталися від 40 до 60 тисяч нелегальних мігрантів, більшість з них – у четвер. Щонайменш 34 потонули у дорозі. Прибулих людей реєструють і збираються депортувати.
Міністерство внутрішніх справ упродовж тижня перекинуло до анклаву додаткових 350 співробітників для підсилення групи з близько 1000 представників нацполіції та Цивільної гвардії. Очільник Сеути Хуан Хесус закликає центральний уряд до негайних дій і якнайшвидшої репатріації мігрантів.
Лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль назвав міграційну кризу у Сеуті "навалою" і звинуватив прем’єра у тому, що він "покинув іспанців напризволяще".
З критичними заявами виступили і в регіональному уряді Андалусії. Його лідер Хуан Мануель Морено з Народної партії, що у коаліції з Vox, заявив, що Мадрид має "виконати конституційні зобов’язання із захисту кордонів і територіальної цілісності Іспанії".
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в Сеуті.
Італія у зв’язку з цими подіями закликала виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.