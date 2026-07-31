Фон дер Ляєн про міграційну кризу в Сеуті: це неприйнятно, ЄС допоможе Іспанії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеуті, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.

Про це фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн назвала кадри із Сеути неприйнятними та наголосила, що Європейський Союз не може дозволити нікому потрапляти на його територію без дотримання встановлених правил.

"Небезпечні спроби перетину кордону мають бути негайно припинені. Мережі контрабандистів мають бути ліквідовані. А повернення має відбуватися швидко, як це передбачено нашими правилами", – заявила фон дер Ляєн.

Мігранти скупчились на кордоні Марокко та Іспанії ФОТО: AFP

Президентка Єврокомісії повідомила, що доручила двом єврокомісарам надати допомогу для стабілізації ситуації.

За її словами, єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер вже тісно співпрацює з Іспанією та готовий вирушити до районів, де ситуація є найскладнішою. Він координуватиме надання додаткової оперативної підтримки Іспанії, зокрема за участю агентства Frontex.

Крім того, єврокомісарка з питань Середземномор'я Дубравка Шуїця підтримує контакт зі марокканським колегою.

"Я впевнена, що наше тісне партнерство з Марокко допоможе досягти конкретних результатів", – заявила фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю прибув до міста Сеута, іспанського анклаву в Африці, де спалахнула міграційна криза: десятки тисяч людей незаконно проникли з Марокко до анклаву.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останні дні до Сеути з території Марокко нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли, за оцінками, понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю.

Тим часом Італія закликала через цю кризу виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.