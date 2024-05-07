ЗМІ: Трамп просив конгресвумен Грін не виносити на голосування відставку спікера Джонсона

Колишній президент США Дональд Трамп на вихідних мав приватну розмову з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін і закликав її відмовитися від спроб відправити у відставку спікера Палати представників Майка Джонсона.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію близьке до Трампа джерело повідомило телеканалу ABC News.

За словами джерела, під час розмови Трамп сказав Грін, що Республіканська партія повинна бути єдиною.

Крім того, експрезидент показав підтримку спікеру, запросивши його на сцену на партійному заході минулими вихідними та похваливши "за лідерство і роботу в Палаті представників США", наголосивши на "необхідності партійної єдності, співпраці та розширення більшості".

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Очікується, що Джонсон і Грін знову зустрінуться у вівторок о 19:30 за Києвом. Конгресвумен, відповідаючи на запитання ABC News, чи досі планує подавати клопотання про відставку, сказала, що "матиме більше інформації" після зустрічі.

Марджорі Тейлор Грін раніше заявляла, що почне просувати ініціативу з відставкою спікера з цього тижня.

Вона критикувала Джонсона за співпрацю з демократами над кількома ключовими законопроєктами, зокрема щодо надання іноземної допомоги Україні. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських поправок до закону про допомогу Україні.

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