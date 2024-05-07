СМИ: Трамп просил конгрессвумен Грин не выносить на голосование отставку спикера Джонсона

Бывший президент США Дональд Трамп на выходных имел частный разговор с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и призвал ее отказаться от попыток отправить в отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию близкий к Трампу источник сообщил телеканалу ABC News.

По словам источника, во время разговора Трамп сказал Грин, что Республиканская партия должна быть единой.

Кроме того, экс-президент показал поддержку спикеру, пригласив его на сцену на партийном мероприятии в минувшие выходные и похвалив "за лидерство и работу в Палате представителей США", отметив "необходимость партийного единства, сотрудничества и расширения большинства".

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Ожидается, что Джонсон и Грин снова встретятся во вторник в 19:30 по Киеву. Конгрессвумен, отвечая на вопрос ABC News, планирует ли до сих пор подавать ходатайство об отставке, сказала, что "будет иметь больше информации" после встречи.

Марджори Тейлор Грин ранее заявляла, что начнет продвигать инициативу с отставкой спикера с этой недели.

Она критиковала Джонсона за сотрудничество с демократами над несколькими ключевыми законопроектами, в частности о предоставлении иностранной помощи Украине. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

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