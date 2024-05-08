Государства ЕС обсудят предложение санкций, впервые ограничивающее торговлю газом РФ

Послы 27 стран-членов ЕС в среду обсудят предложение нового – уже 14-го по счету – пакета санкций против России, в центре которого будет ограничение доходов Москвы от поставки сжиженного природного газа.

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС перестали реэкспортировать российский СПГ. Если государства Евросоюза согласуют предложение комиссии, то впервые ЕС выступит против мощного газового сектора России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Хотя ЕС запретил импорт российского угля и морской сырой нефти, комиссия не предлагает прямого запрета на импорт российского СПГ, который члены ЕС, включая Бельгию, Францию и Испанию, все еще покупают в больших количествах. Комиссия предлагает принимать меры против так называемой перевалки СПГ через порты ЕС.

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Это особенно повлияет на российский завод по производству сжиженного природного газа на Ямале, который полагается на ледокольным танкерам для добычи топлива. Затем российский СПГ разгружается в портах ЕС, откуда он отправляется дальше в другие страны мира.

Новые санкции также запретят фирмам ЕС инвестировать в будущие СПГ-проекты в России, что ограничит возможности сектора расширяться и "тем самым ограничит доходы России".

Ожидается, что санкционный пакет будет включать также запрет на импорт российского гелия.

Послы также обсудят предложенные ограничения для европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ, принимающих наличные деньги от российского правительства и его доверенных лиц.

Кроме того, четыре СМИ, обвиненных в распространении пророссийской пропаганды, включая Voice of Europe, должны быть добавлены в список санкций.

Санкции ЕС должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами, и предложение может измениться до того, как его окончательно утвердят.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России.