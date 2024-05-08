ЄС наполягає, що кілька євродипломатів на "інавгурації" Путіна не підважили підтримку України

У Єврокомісії заявили, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Владіміра Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Участь дипломатів кількох країн ЄС в "інавгурації" глави Кремля насправді не ставить під сумнів погоджену позицію ЄС щодо підтримки України у війні проти Росії, зауважив Стано.

"Ця подія у Москві була, скоріше, протокольним питанням, включно із запрошенням послів з країн у всьому світі. Більшість країн-членів (ЄС) вирішили не брати участь із причин, про які говорив високий представник Боррель", – сказав Стано.

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"Ми усі, 27 держав-членів, дуже чітко проголосили, що ми думали та що думаємо про ці так звані президентські вибори. Позиція дуже чітка, як і позиція щодо підтримки України", – додав речник.

Він повторив, що участь кількох дипломатів у "протокольній події" учора в Москві не суперечить позиції ЄС про продовження підтримки України, а посол Євросоюзу у Москві на церемонії не був.

Керівник дипломатією ЄС Жозеп Боррель напередодні розповів, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію".

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

Утім, на "інавгурацію" Путіна у вівторок, за даними ЗМІ, все ж вирішили прийти дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Згодом у Єврокомісії пояснили, чому деякі країни ЄС все ж послали представників на "інавгурацію".