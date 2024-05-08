Спецслужби Латвії: РФ усе частіше вербує латвійців через Telegram

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії попереджає, що російські спецслужби дедалі частіше вербують латвійських громадян із метою здійснення шкідливої діяльності в країні через месенджер Telegram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У відомстві зазначили, що спроби вербування можуть відбуватись як адресно, коли звертаються до конкретної особи з пропозицією, а також людей можуть шукати шляхом публікацій нібито пропозицій про роботу у Telegram-групах із різних тем.

Спецслужба закликає громадян бути пильними і негайно інформувати, якщо вони помітили підозрілу діяльність поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

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Також слід звертати увагу на підозрілу активність біля пам'ятних місць і символічних об'єктів, що мають важливе значення для латвійського народу.

Напередодні Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви не виключив, що 9 травня, в країні можуть бути провокації з боку РФ.

Видання Financial Times раніше писало, що європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.