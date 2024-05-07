Спецслужби Литви попереджають про ризик провокацій РФ на 9 травня

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви не виключає, що 9 травня, в країні можуть бути провокації з боку РФ.

Заяву литовської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що минулого року пам'ятники, присвячені антирадянському опору в країнах Балтії, були цілеспрямовано спаплюжені напередодні 9 травня, коли Росія відзначає так день перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

За оцінкою розвідки, у найближчій перспективі ймовірність подібних атак або провокацій такого характеру проти різних об'єктів у Литві залишається підвищеною.

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Департамент закликає негайно повідомляти про помічені в соціальних мережах публікації, що пропонують фінансову винагороду за акти вандалізму та порушення інших правових актів Литви.

Нагадаємо, латвійські правоохоронні органи та органи безпеки пообіцяли цього року дуже серйозно готуватися до 9 травня.

А у Молдові попередили, що осіб, які 9 травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки "Z" і "V", що використовуються як символи агресії РФ, штрафуватимуть.