Спецслужбы Латвии: РФ все чаще вербует латвийцев через Telegram

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупреждает, что российские спецслужбы все чаще вербуют латвийских граждан с целью осуществления вредной деятельности в стране через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В ведомстве отметили, что попытки вербовки могут происходить как адресно, когда обращаются к конкретному лицу с предложением, а также людей могут искать путем публикаций якобы предложений о работе в Telegram-группах по различным темам.

Спецслужба призывает граждан быть бдительными и немедленно информировать, если они заметили подозрительную деятельность вблизи объектов критической инфраструктуры.

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Также следует обращать внимание на подозрительную активность возле памятных мест и символических объектов, имеющих важное значение для латвийского народа.

Накануне Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы не исключил, что 9 мая, в стране могут быть провокации со стороны РФ.

Издание Financial Times сообщало, что европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.