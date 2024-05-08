Венгрия против "безумного" долгосрочного плана НАТО для Украины, говорит глава МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подтвердил, что Будапешт не желает участвовать в долгосрочном плане Североатлантического Альянса по помощи Украине, который предложил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Слова Сийярто цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления на мероприятии в Лондоне 8 мая глава венгерского МИД подтвердил, что Будапешт ранее выступал против плана НАТО.

"Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление", – заявил Сийярто.

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Напомним, в прошлом месяце в НАТО по предложению генсека Йенса Столтенберга договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда на сумму 100 миллиардов евро.

План также предусматривает, что Альянс возьмет на себя часть работы по координации поставок Киеву оружия от Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которую возглавляют США.

Эту идею Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в конце апреля.