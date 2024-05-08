Сербія під час візиту Сі домовилась будувати з Китаєм "спільне майбутнє"

Лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда 8 травня підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити "спільноту зі спільним майбутнім".

Як повідомляє "Європейська правда", текст спільної декларації Вучича та Сі поширили сербські ЗМІ.

Згідно з декларацією, Белград і Пекін домовились продовжувати поглиблення економічних відносин і розвивати вже наявні механізми двосторонньої співпраці.

Китай також підтвердив підтримку Сербії в питанні невизнання Косова та "висловив розуміння" прагненням Белграда до зближення з Європейським Союзом.

Реклама:

"Було домовлено поглибити й підвищити рівень усеосяжного стратегічного партнерства між Сербією та Китаєм, а також створення спільноти Сербії та Китаю зі спільним майбутнім у новій добі", – згадується в тексті.

На спільній пресконференції в Белграді Вучич пояснив, що йдеться про "найвищу можливу форму співпраці між двома країнами", і він "пишається тим, що зміг підписати її сьогодні як президент Сербії".

"Вісім років тому Сербія стала першим всеосяжним стратегічним партнером Китаю в регіоні Центрально-Східної Європи, а сьогодні Сербія є першою європейською країною, яка створила спільноту долі з Китаєм, що повністю відображає стратегічний, особливий і високий рівень китайсько-сербських відносин", – зазначив своєю чергою Сі Цзіньпін.

Сі прибув до Сербії з Франції, а пізніше поїде до Угорщини в рамках свого першого європейського туру за п'ять років.

Візит голови Китаю до балканської країни розпочався рівно в той день, коли 25 років тому війська НАТО бомбардували посольство Китаю в Белграді у війні, що розгорнулась довкола Косова.

Минулого тижня Александар Вучич заявив, що Китай є найкращим партнером Сербії у досягненні національних цілей.