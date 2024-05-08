Сербия во время визита Си договорилась строить с Китаем "общее будущее"

Лидеры Китая и Сербии Александар Вучич и Си Цзиньпин во время визита последнего в Белград 8 мая подписали соглашение, где задекларировано стремление обеих стран создать "сообщество с общим будущим".

Как сообщает "Европейская правда", текст совместной декларации Вучича и Си распространили сербские СМИ.

Согласно декларации, Белград и Пекин договорились продолжать углубление экономических отношений и развивать уже имеющиеся механизмы двустороннего сотрудничества.

Китай также подтвердил поддержку Сербии в вопросе непризнания Косово и "выразил понимание" стремлением Белграда к сближению с Европейским Союзом.

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"Было договорено углубить и повысить уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Сербией и Китаем, а также создание сообщества Сербии и Китая с общим будущим в новой эпохе", – упоминается в тексте.

На совместной пресс-конференции в Белграде Вучич пояснил, что речь идет о "самой высокой возможной форме сотрудничества между двумя странами", и он "гордится тем, что смог подписать его сегодня как президент Сербии".

"Восемь лет назад Сербия стала первым всеобъемлющим стратегическим партнером Китая в регионе Центрально-Восточной Европы, а сегодня Сербия является первой европейской страной, которая создала сообщество судьбы с Китаем, что полностью отражает стратегический, особый и высокий уровень китайско-сербских отношений", – отметил в свою очередь Си Цзиньпин.

Си прибыл в Сербию из Франции, а позже поедет в Венгрию в рамках своего первого европейского тура за пять лет.

Визит председателя Китая в балканскую страну начался ровно в тот день, когда 25 лет назад войска НАТО бомбили посольство Китая в Белграде в войне, которая разразилась вокруг Косово.

На прошлой неделе Александар Вучич заявил, что Китай является лучшим партнером Сербии в достижении национальных целей.